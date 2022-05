Svuotano i conti dell'azienda (e la mandano in bancarotta) per comprare una casa al mare in Molise

Advertising

I due avrebbero svuotato idella loro società e con parte dei soldi si sono anche comprati una casa al mare a Campomarino , in provincia di Campobasso. Leggi anche > Milano contro il caro ...Hanno svuotato idella società, un'agenzia che si occupava di servizi di sicurezza e vigilanza, causandone il dissesto e la bancarotta, dirottando i capitali suipersonali e acquistando anche un appartamento al mare a Campomarino, in provincia di Campobasso. Ora, con le accuse di bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta delle imposte, ...Hanno mandato in bancarotta un'azienda per comprarsi casa. I titolari di un'azienda, marito e moglie, sono stati arrestati con l'accusa di bancarotta fraudolenta per ordine ...Ha dell’incredibile quanto accaduto in una azienda di Milano per mano di una coppia che avrebbe portato via dal patrimonio della loro società oltre 2,5 milioni di euro.I due avrebbero infatti portato ...