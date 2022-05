Svizzera, a Ginevra il piu' grande diamante bianco mai messo all'asta (Di venerdì 6 maggio 2022) Il piu' grande diamante bianco mai messo all'asta sara' messo in vendita mercoledi' prossimo 11 maggio da Christie's a Ginevra, in Svizzera, insieme a un grande diamante giallo, il cui ricavato andra' ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Il piu'maiall'sara'in vendita mercoledi' prossimo 11 maggio da Christie's a, in, insieme a ungiallo, il cui ricavato andra' ...

Advertising

CdT_Online : Sarà in vendita a Ginevra: il suo valore è stimato tra i 20 e i 30 milioni di dollari - ComitesGinevra : @CCISvizzera organizza un ciclo di seminari gratuiti in italiano sull'avvio di attività imprenditoriali in Svizzera… - sickstilll : RT @dottormoda: Ore 20:40: una signora mi ha lanciato un pomodoro addosso da un balcone mentre buttavo il vetro (l’orario limite era 20:00… - needchriemattia : RT @frenaamano: @Lorenar56441695 @turbojr_ @MattiaZenzola Ma davvero Ginevra è in Svizzera? - Sara51068792 : RT @frenaamano: @Lorenar56441695 @turbojr_ @MattiaZenzola Ma davvero Ginevra è in Svizzera? -