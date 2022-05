Superbonus | bonus lavoratori e voucher trasporti | ecco tutte le novità del dl Aiuti

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo aver presentato le misure in conferenza stampa lunedì 2 maggio, Mario Draghi e i suoi ministri hanno ridefinito il provvedimento riguardante il pacchetto di misure decise dal governo per aiutare i cittadini sui rincari e i costi conseguenti alla guerra in Ucraina. Nonostante il decretofosse già delineato, le modifiche che sono state fatte hanno un apporto significativo: in particolar modo la misura più attesa è quella dell'erogazione delda 200 euro che sarà a beneficio di una larga fetta di cittadini.110% Nonostante sia stata criticata da più parti, in particolar modo dai 5 stelle, l'agevolazione è stata approvata al fine di superare i vincoli legati alle banche che rifiutano le pratiche. Si è quindi delineata la possibilità di una quarta cessione del credito e del frazionamento ...

