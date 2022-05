Superbonus 110%, cambia la cessione del credito: le nuove regole (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la proroga dei tempi del Superbonus 110% per le villette fino al 30 settembre, arrivano le ennesime modifiche alla disciplina sulla cessione dei crediti d’imposta. Nell’ultima bozza del decreto Aiuti al vaglio del Consiglio dei ministri, è stato stabilito gli istituti di credito potranno “cedere a non retail”, ovvero a operatori qualificati senza che prima vi sia stato un passaggio tra gli istituti di credito. Inoltre è stato tolto il limite alle cessioni dei crediti ed è stata introdotta la possibilità di cedere non tutto il credito in una sola volta ma di frazionare l’importo in più operazioni. Superbonus e cessione del credito, cosa cambia Con l’obiettivo di superare lo scoglio di molte banche che rifiutano le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la proroga dei tempi delper le villette fino al 30 settembre, arrivano le ennesime modifiche alla disciplina sulladei crediti d’imposta. Nell’ultima bozza del decreto Aiuti al vaglio del Consiglio dei ministri, è stato stabilito gli istituti dipotranno “cedere a non retail”, ovvero a operatori qualificati senza che prima vi sia stato un passaggio tra gli istituti di. Inoltre è stato tolto il limite alle cessioni dei crediti ed è stata introdotta la possibilità di cedere non tutto ilin una sola volta ma di frazionare l’importo in più operazioni.del, cosaCon l’obiettivo di superare lo scoglio di molte banche che rifiutano le ...

