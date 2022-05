Suor Cristina | dopo anni torna allo scoperto | ecco l’ultima grande sfida della suora | È cambiata tantissimo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un’altra nuovaper la grandissima voce di The Voice,come èUno dei volti più apprezzati e significativi delle prime edizioni del famoso talent The Voice era colei che fece super commuovere tutti i giudici e in particolare J-Ax: stiamo parlandomeravigliosa voce di. Il video delle Blind Audition , dove cantava il famoso brano di Alicia Keys No one, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014. curiosità (foto web)La sua passione per la musica è stata la sua fonte di vita e infatti nel 2007, ella interpreta il ruolo diRosa nel famoso musical Il coraggio di amare. Successivamente, frequenta l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy in ...

chiattillooo : @violettosmylove @hazntimseyes io sono entrata dal profilo di suor cristina e non mi hanno bannata ancora - Nicolastiamoo : @hazntimseyes mia sorella lo ha fatto ed è @cristina_suor - AndreaDiCiancio : Suor Cristina nuovo idolo lunatico #ilunatici - BrufoloBill : #ilunatici?? Suor Cristina da Cremona, simpatica però, davvero bizzarra?? - Michela87B : RT @LaCryCri: Altro che Cristina, la chiamavano suor Gertrude! #ilunatici -

