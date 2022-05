Suarez Barcellona, il retroscena: l’uruguaiano si era offerto per il ritorno (Di venerdì 6 maggio 2022) Suarez, retroscena di gennaio: aveva chiesto di trasferirsi di nuovo al Barcellona! Ecco il desiderio dell’uruguaiano Secondo quanto riferito da Sport, Luis Suarez voleva cambiare aria a gennaio. Nei suoi pensieri, infatti, c’era già l’addio dall’Atletico Madrid, che si consumerà a giugno dopo due stagioni con i Colchoneros. Suarez si sarebbe offerto nuovamente al Barcellona, per un clamoroso ritorno in blaugrana. La proposta sarebbe arrivata a novembre, durante la cerimonia del Pallone d’Oro. ‘No grazie’, però, la risposta di Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)di gennaio: aveva chiesto di trasferirsi di nuovo al! Ecco il desiderio delSecondo quanto riferito da Sport, Luisvoleva cambiare aria a gennaio. Nei suoi pensieri, infatti, c’era già l’addio dall’Atletico Madrid, che si consumerà a giugno dopo due stagioni con i Colchoneros.si sarebbenuovamente al, per un clamorosoin blaugrana. La proposta sarebbe arrivata a novembre, durante la cerimonia del Pallone d’Oro. ‘No grazie’, però, la risposta di Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

