Stop all'assegno divorzile se l'ex ha una relazione stabile, anche senza coabitazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Cassazione: per la revoca dell'assegno divorzile non occorre che il coniuge beneficiario coabiti con un'altra persona, basta che il nuovo vincolo affettivo sia stabile. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 6 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Cassazione: per la revoca dell'non occorre che il coniuge beneficiario coabiti con un'altra persona, basta che il nuovo vincolo affettivo sia

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - GuidoDeMartini : ?? LA MAGGIORANZA DEGLI ????ITALIANI ???? È CONTRARIA ALL’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA ?? ????Non c’è sondaggio che non confer… - VauroSenesi : UCRAINA, TUTTO ESAURITO PER #PACEPROIBITA. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio di… - Alessalex36 : @giampdisan Mi ha ricordato il gol preso ad Amsterdam, all. Allegri, con noi in vantaggio 1-0 e tutti nella metà de… - Massimiliana21 : RT @ultimenotizie: La #Bulgaria chiede a Bruxelles il rinvio di due anni per lo stop all'importazione di #petrolio russo, minacciando in ca… -