Stipendi, per i precari ancora più piccoli: a Catania il giudice del Lavoro restituisce 1.700 euro a una docente per mancata assegnazione della Rpd (Di venerdì 6 maggio 2022) La Retribuzione professionale docenti – pari a 174,50 euro al mese - va assegnata a tutti gli insegnanti: quelli precari, come quelli di ruolo. Pagarla solo a chi è stato assunto a tempo indeterminato è un atto illegittimo che il giudice contrasta con sentenze di tenere opposto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) La Retribuzione professionale docenti – pari a 174,50al mese - va assegnata a tutti gli insegnanti: quelli, come quelli di ruolo. Pagarla solo a chi è stato assunto a tempo indeterminato è un atto illegittimo che ilcontrasta con sentenze di tenere opposto. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Aumentare gli stipendi? Assolutamente sì, lavoriamoci tutti insieme. Le premesse devono essere Pace Fiscale e Flat… - pdnetwork : Dobbiamo tutelare i più deboli dalla crisi. Gli stipendi sono rimasti invariati ma il costo della vita è aumentato… - orizzontescuola : Stipendi, per i precari ancora più piccoli: a Catania il giudice del Lavoro restituisce 1.700 euro a una docente pe… - bovio_lucia : @DavideR46325615 Ma Meloni, proprio tu hai il coraggio di parlate? Una POLTRONARA DA DECENNI, CHE NON SI SIEDE MA… - Hysterie_Nya : Sì, così se il dipendente prende per sua fortuna un fracco di mance useranno la scusa 'dai sta settimana hai fatto… -