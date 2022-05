Stefano Tacconi: le ultime novità sulle condizioni di salute dell’ex portiere (Di venerdì 6 maggio 2022) L’intero Paese è con il fiato sospeso per quello che sta succedendo a ricoverato Sono oramai quasi due settimane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 6 maggio 2022) L’intero Paese è con il fiato sospeso per quello che sta succedendo a ricoverato Sono oramai quasi due settimane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto d… - ilgiornale : Andrea Tacconi rivela: 'Gli abbiamo detto che la Juve ha vinto in campionato: ha risposto facendo il segno della 'V… - infoitsport : Stefano Tacconi e la lotta contro l’aneurisma. I medici: “Siamo nella fase più critica” - infoitsport : Parla il figlio di Stefano Tacconi. Come sta l'ex portiere della Juventus - PasqualeMarro : #StefanoTacconi brutte notizie dall’ospedale: “Comunicazioni sospese” -