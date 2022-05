Startup: per Medelhan overfunding in 3 giorni (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - In soli tre giorni il crowdfunding di Medelhan ha raggiunto l'obiettivo minimo di 50mila euro su WeAreStarting e punta all'obiettivo massimo di 200mila. Medelhan è la prima piattaforma al mondo a garantire l'incontro mirato one-to-one tra architetti e designer di tutto il mondo, profili executives dei migliori brand dell'arredamento e investitori del ramo immobiliare e hospitality. "All'interno di Medelhan i professionisti del mercato dei mobili e dell'architettura di alta fascia condividono progetti, informazioni e soluzioni innovative, con la certezza di interagire solo con gli interlocutori migliori per il proprio business, senza perdite di tempo", sottolinea Roberto Cuneo, Ceo e founder di Medelhan. Negli ultimi 10 anni, infatti, si è diffuso un metodo di lavoro nuovo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - In soli treil crowdfunding diha raggiunto l'obiettivo minimo di 50mila euro su WeAreStarting e punta all'obiettivo massimo di 200mila.è la prima piattaforma al mondo a garantire l'incontro mirato one-to-one tra architetti e designer di tutto il mondo, profili executives dei migliori brand dell'arredamento e investitori del ramo immobiliare e hospitality. "All'interno dii professionisti del mercato dei mobili e dell'architettura di alta fascia condividono progetti, informazioni e soluzioni innovative, con la certezza di interagire solo con gli interlocutori migliori per il proprio business, senza perdite di tempo", sottolinea Roberto Cuneo, Ceo e founder di. Negli ultimi 10 anni, infatti, si è diffuso un metodo di lavoro nuovo ...

Advertising

startzai : RT @SelvaggiaF: ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Metaverso, Google acquista startup per occhiali -… - SelvaggiaF : ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Metaverso, Google acquista startup per occ… - SyngentaItalia : Anche in #agricoltura l’innovazione può fare la differenza. Soprattutto per migliorare la produttività e la sosteni… - LucaStanisci : Google compra una startup per occhiali smart (e si prepara al metaverso) - La Stampa -