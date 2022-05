Staff del Napoli in conferenza stampa senza comunicazioni: polemica di De Maggio! (Di venerdì 6 maggio 2022) Luciano Spalletti ha sorpreso tutti quest’oggi con l’inaspettata decisione di far parlare lo Staff al suo posto. Una scelta che non è stata condivisa da tutti, scatenando pareri contrastanti. Se da un lato c’è chi ha apprezzato il gesto del tecnico azzurro, dall’altra c’è chi invece non ha gradito la scelta. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, si è schierato dalla parte di quest’ultimi, sostenendo che avrebbe preferito ricevere un’avviso. Di seguiti quanto espresso: Staff Napoli “È lodevole la scelta di Spalletti di far parlare il suo Staff, ma avrebbe dovuto avvisarci. Ieri il Napoli ci ha comunicato che ci sarebbe stata la conferenza di Spalletti. Non può non esserci. In vent’anni non mi è mai capitato di ricevere ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Luciano Spalletti ha sorpreso tutti quest’oggi con l’inaspettata decisione di far parlare loal suo posto. Una scelta che non è stata condivisa da tutti, scatenando pareri contrastanti. Se da un lato c’è chi ha apprezzato il gesto del tecnico azzurro, dall’altra c’è chi invece non ha gradito la scelta. Il direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, si è schierato dalla parte di quest’ultimi, sostenendo che avrebbe preferito ricevere un’avviso. Di seguiti quanto espresso:“È lodevole la scelta di Spalletti di far parlare il suo, ma avrebbe dovuto avvisarci. Ieri ilci ha comunicato che ci sarebbe stata ladi Spalletti. Non può non esserci. In vent’anni non mi è mai capitato di ricevere ...

Advertising

CagliariCalcio : ? | UFFICIALE #Agostini nuovo allenatore del Cagliari. Definito il suo staff tecnico. ?? - Queen_Mary_Na : Mio Dio, che rottura di cazzo i Napoletani! La stagione per il Napoli è finita e giustamente creano un polverone su… - CalcioPillole : #Napoli, la conferenza dello staff di #Spalletti alla vigilia del match col #Torino. #TorinoNapoli - toropuntoit : #TorinoNapoli, la #conferenza di presentazione del match: parla lo #staff di #Spalletti - Spazio_Napoli : A sorpresa in conferenza stampa oggi non c'era Luciano #Spalletti, così come comunicato dal #Napoli, ma a parlare a… -