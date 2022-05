Spazio, Avio: "Successo test motore green per lanciatore Vega E" (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Passi avanti per il nuovo lanciatore spaziale Vega E che porterà satelliti leggeri e il cui primo volo è programmato per il 2026. Avio ha reso noto che il nuovo motore M10 a ossigeno e metano liquido per Vega E è stato testato con Successo ieri nel poligono Sptf (Space Propulsion test Facility) di Avio a Salto di Quirra in Sardegna. Il propulsore, sviluppato da Avio con una classe di spinta di 10 tonnellate, è il primo del suo genere ad essere testato con Successo in Europa. Avio spiega che M10 rappresenta, a tutti gli effetti, un motore green di nuova generazione, realizzato con tecnologie di additive layer ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Passi avanti per il nuovospazialeE che porterà satelliti leggeri e il cui primo volo è programmato per il 2026.ha reso noto che il nuovoM10 a ossigeno e metano liquido perE è statoato conieri nel poligono Sptf (Space PropulsionFacility) dia Salto di Quirra in Sardegna. Il propulsore, sviluppato dacon una classe di spinta di 10 tonnellate, è il primo del suo genere ad essereato conin Europa.spiega che M10 rappresenta, a tutti gli effetti, undi nuova generazione, realizzato con tecnologie di additive layer ...

