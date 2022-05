Spalletti non parla, in conferenza stampa lo staff tecnico del Napoli: “Soddisfatti per aver centrato l’obiettivo” (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuticonferenza stampa dello staff tecnico del Napoli oggi a Castelvolturno alla vigilia del match di Torino. All’incontro con la stampa erano presenti: Marco Domenichini, Daniele Baldini, Alejandro Lopez, Francesco Calzona, Francesco Sinatti, Francesco Cacciapuoti e il match analist Simone Beccaccioli. Queste le dichiarazioni salienti: Domenichini: “I risultati sono determinati da più fattori. In alcune partite non siamo stati fortunati, in altre sono stati bravi gli avversari. Ciò che ci preme è che la squadra è riuscita a superare difficoltà di varia natura riuscendo a coqnuistare l’obiettivo primario di stagione. Abbiamo inseguito un sogno e non ci siamo riusciti, però non dobbiamo essere scontenti, bisogna essere felici di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidellodeloggi a Castelvolturno alla vigilia del match di Torino. All’incontro con laerano presenti: Marco Domenichini, Daniele Baldini, Alejandro Lopez, Francesco Calzona, Francesco Sinatti, Francesco Cacciapuoti e il match analist Simone Beccaccioli. Queste le dichiarazioni salienti: Domenichini: “I risultati sono determinati da più fattori. In alcune partite non siamo stati fortunati, in altre sono stati bravi gli avversari. Ciò che ci preme è che la squadra è riuscita a superare difficoltà di varia natura riuscendo a coqnuistareprimario di stagione. Abbiamo inseguito un sogno e non ci siamo riusciti, però non dobbiamo essere scontenti, bisogna essere felici di ...

