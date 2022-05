Spalletti ha scelto il dopo Insigne, Giuntoli al lavoro per l’esterno! (Di venerdì 6 maggio 2022) Il giornalista Gianluca Vigliotti, nel corso della trasmissione Tribuna Sport, programma in onda sulla emittente Televomero ha parlato di un nome non nuovissimo, trattato dal Napoli nella scorsa stagione: Adam Hlozek. Queste le parole del cronista: “Vi posso dire che il Napoli è piombato sul calciatore, intenzionato a battere la nutrita concorrenza”. De Laurentiis Hlozek“Chi lo conosce bene è sicuro che si tratti di un vero e proprio fenomeno: è un calciatore di appena diciannove anni, capace di calciare con entrambi i piedi. Adam Hlozek è una seconda punta, ha una valutazione di circa venti milioni di euro. Ha il numero venti sulle spalle, è dotato di una grande tecnica, calcia benissimo e il tiro a giro è un suo marchio di fabbrica. Parliamo di un giocatore davvero molto importante e dal futuro assicurato”. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Il giornalista Gianluca Vigliotti, nel corso della trasmissione Tribuna Sport, programma in onda sulla emittente Televomero ha parlato di un nome non nuovissimo, trattato dal Napoli nella scorsa stagione: Adam Hlozek. Queste le parole del cronista: “Vi posso dire che il Napoli è piombato sul calciatore, intenzionato a battere la nutrita concorrenza”. De Laurentiis Hlozek“Chi lo conosce bene è sicuro che si tratti di un vero e proprio fenomeno: è un calciatore di appena diciannove anni, capace di calciare con entrambi i piedi. Adam Hlozek è una seconda punta, ha una valutazione di circa venti milioni di euro. Ha il numero venti sulle spalle, è dotato di una grande tecnica, calcia benissimo e il tiro a giro è un suo marchio di fabbrica. Parliamo di un giocatore davvero molto importante e dal futuro assicurato”.

