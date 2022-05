Soleil Sorge sostiene Lulù Selassiè e il gesto social con Manuel Bortuzzo (Di venerdì 6 maggio 2022) Soleil Sorge ha finalmente ha detto la sua opinione sulla fine della storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo,e l’ ha fatto un gesto sui social che non lascia spazio ai dubbi per la Sorge è la Selassiè ad avere la peggio è stata la principessa, dal like, si evince come Soleil stia dalla parte Leggi su people24.myblog (Di venerdì 6 maggio 2022)ha finalmente ha detto la sua opinione sulla fine della storia d’amore tra,e l’ ha fatto unsuiche non lascia spazio ai dubbi per laè laad avere la peggio è stata la principessa, dal like, si evince comestia dalla parte

Advertising

basciagonixever : RT @Flavia_InTheSky: anche alla ventenne moglie di soleil sorge oggi manca la casa con la porta rossa e le telecamere. ovviamente la cosa c… - RealGossipland : Antonella Elia asfalta Soleil a La Pupa e il Secchione per difendere Onestini DETTAGLI QUI… - Soleil__sorge : sto facendo l’essay per l’application al college. Mi serve il vostro sostegno #SoleArmy #SoleilShow - Flavia_InTheSky : anche alla ventenne moglie di soleil sorge oggi manca la casa con la porta rossa e le telecamere. ovviamente la cos… - RealGossipland : Antonella Elia asfalta Soleil a La Pupa e il Secchione per difendere Gianmarco Onestini DETTAGLI QUI… -