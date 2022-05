Soldi, il piano della Rai per far fuori Alessandro Orsini: ecco come lo vogliono punire (Di venerdì 6 maggio 2022) Ci voleva la guerra in Ucraina e il caso scoppiato con il contratto firmato da Alessandro Orsini con CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su RaiTre (poi stracciato per le sue posizioni "filorusse"), per spingere la Rai a rivedere i criteri di assegnazione del gettone di presenza per gli ospiti dei talk-show trasmessi sulle reti pubbliche. Mercoledì, durante la sua audizione in commissione di Vigilanza Rai, l'amministratore delegato Carlo Fuortes ha detto: «Stiamo ragionando in azienda su eventuali policy, personalmente penso che l'ospite che partecipa non debba ricevere un emolumento, ma ciò andrà discusso con il direttore e con il consiglio». Certo, è piuttosto singolare che il dibattito sia stato innescato dalla comparsa degli opinionisti "putiniani", come se prima della guerra fossero sempre stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Ci voleva la guerra in Ucraina e il caso scoppiato con il contratto firmato dacon CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su RaiTre (poi stracciato per le sue posizioni "filorusse"), per spingere la Rai a rivedere i criteri di assegnazione del gettone di presenza per gli ospiti dei talk-show trasmessi sulle reti pubbliche. Mercoledì, durante la sua audizione in commissione di Vigilanza Rai, l'amministratore delegato Carlo Fuortes ha detto: «Stiamo ragionando in azienda su eventuali policy, personalmente penso che l'ospite che partecipa non debba ricevere un emolumento, ma ciò andrà discusso con il direttore e con il consiglio». Certo, è piuttosto singolare che il dibattito sia stato innescato dalla comparsa degli opinionisti "putiniani",se primaguerra fossero sempre stati ...

Advertising

albebu1955 : RT @lucrezia_ilaria: 1 Per il presidente del Consiglio europeo 'Serve un Piano Marshall europeo per l’Ucraina': non solo aiuti, ma anche fo… - ITAMOAstream : ? Non ti verranno detratti soldi fino allo scadere dei 3 mesi di prova gratuita Puoi disattivarlo subito (CONSIGLI… - iopunto67 : RT @lucrezia_ilaria: 1 Per il presidente del Consiglio europeo 'Serve un Piano Marshall europeo per l’Ucraina': non solo aiuti, ma anche fo… - Mario44623861 : RT @lucrezia_ilaria: 1 Per il presidente del Consiglio europeo 'Serve un Piano Marshall europeo per l’Ucraina': non solo aiuti, ma anche fo… - AristarcoScann1 : RT @lucrezia_ilaria: 1 Per il presidente del Consiglio europeo 'Serve un Piano Marshall europeo per l’Ucraina': non solo aiuti, ma anche fo… -