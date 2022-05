Società benefit, si parte il 19 maggio con gli incentivi fino a 10mila euro (Di venerdì 6 maggio 2022) A partire dal prossimo 19 maggio sarà possibile richiedere gli incentivi per trasformare la propria azienda in una Società benefit (o per quelle già costituite): la misura, già annunciata nei mesi scorsi dal Ministero allo Sviluppo Economico, prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e comunque non superiore a diecimila euro. La misura mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d’imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione. Il valore di una Società benefit Annunciando l’arrivo della misura, abbiamo già parlato delle Società benefit: si tratta, in larga parte, di attività imprenditoriali che, oltre a ... Leggi su fmag (Di venerdì 6 maggio 2022) A partire dal prossimo 19sarà possibile richiedere gliper trasformare la propria azienda in una(o per quelle già costituite): la misura, già annunciata nei mesi scorsi dal Ministero allo Sviluppo Economico, prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e comunque non superiore a diecimila. La misura mette a disposizione complessivamente 10 milioni, di cui 7 milioni per il credito d’imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione. Il valore di unaAnnunciando l’arrivo della misura, abbiamo già parlato delle: si tratta, in larga, di attività imprenditoriali che, oltre a ...

