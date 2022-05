Smart #1, debutto italiano a Roma. Commercializzazione prevista in autunno – FOTO (Di venerdì 6 maggio 2022) È all’ombra del Colosseo che è avvenuta l’anteprima nazionale della nuova Smart #1, primo modello 100% elettrico nato dalla sinergia fra Mercedes-Benz e i cinesi della Geely (che sono anche i maggiori azionisti del colosso tedesco). Le sembianze sono quelle di un crossover urbano e hanno pochissimo a che spartire col linguaggio stilistico di ForTwo e ForFour. Lunga 4,27 metri, la Smart #1 è studiata per concorrere nell’affollato segmento delle B-suv di taglia urbana, gettonatissime dalla clientela europea. La piattaforma costruttiva di nuova generazione cela un propulsore a elettroni da 272 Cv di potenza massima e 375 Nm di coppia motrice, collegato a una batteria da 66 kWh di capacità, che garantisce un’autonomia che oscilla fra 420 e 450 Km. Mentre il bagagliaio ha una capacità di carico compresa tra 323 e 411 litri, da sommare al vano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) È all’ombra del Colosseo che è avvenuta l’anteprima nazionale della nuova#1, primo modello 100% elettrico nato dalla sinergia fra Mercedes-Benz e i cinesi della Geely (che sono anche i maggiori azionisti del colosso tedesco). Le sembianze sono quelle di un crossover urbano e hanno pochissimo a che spartire col linguaggio stilistico di ForTwo e ForFour. Lunga 4,27 metri, la#1 è studiata per concorrere nell’affollato segmento delle B-suv di taglia urbana, gettonatissime dalla clientela europea. La piattaforma costruttiva di nuova generazione cela un propulsore a elettroni da 272 Cv di potenza massima e 375 Nm di coppia motrice, collegato a una batteria da 66 kWh di capacità, che garantisce un’autonomia che oscilla fra 420 e 450 Km. Mentre il bagagliaio ha una capacità di carico compresa tra 323 e 411 litri, da sommare al vano ...

