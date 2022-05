Sistema di welfare, Il Lazio al 7° posto: ottimo per offerta di asili nido, ma guai ad essere disoccupato… (Di venerdì 6 maggio 2022) Previdenza sociale, istruzione, formazione, occupazione, sanità pubblica… tutti temi fondamentali per una Regione e indicatori del benessere della comunità che ci vive. Tali indicatori rappresentano, però punti di forza e criticità, da cui si deve ripartire per migliorare dove si è carenti: secondo le classifiche del “welfare Italia Index 2021” il Lazio è al 7° posto tra le Regioni italiane “per efficacia e capacità di risposta del Sistema di welfare, guadagnando 5 posizioni rispetto all’anno scorso, quando occupava il 12° posto in classifica”. Il dato emerge dalle classifiche del “welfare Italia Index 2021”, uno strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Previdenza sociale, istruzione, formazione, occupazione, sanità pubblica… tutti temi fondamentali per una Regione e indicatori del bendella comunità che ci vive. Tali indicatori rappresentano, però punti di forza e criticità, da cui si deve ripartire per migliorare dove si è carenti: secondo le classifiche del “Italia Index 2021” ilè al 7°tra le Regioni italiane “per efficacia e capacità di risposta deldi, guadagnando 5 posizioni rispetto all’anno scorso, quando occupava il 12°in classifica”. Il dato emerge dalle classifiche del “Italia Index 2021”, uno strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di ...

