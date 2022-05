Settimana corta a scuola: troppo faticosa per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, il Tar dà ragione a genitori del foggiano La dirigente aveva deciso il cambio (Di venerdì 6 maggio 2022) Di Martino Abbracciavento: Accolto dai giudici del Tar Puglia il ricorso. Era stato presentato dai genitori di uno studente frequentante una scuola secondaria di primo grado in provincia di Foggia: avevano impugnato la decisione della dirigente scolastica che aveva deciso di modificare l’orario della scuola passando da sei a cinque giorni di lezione, dal lunedì a venerdì. Ad ottobre 2021 la dirigente scolastica aveva cambiato l’orario scolastico, introducendo la Settimana corta e aumentando conseguentemente le ore di lezione giornaliera fino a raggiungere le 7 ore; per il ragazzo iscritto all’indirizzo digitale di musica, era stato predisposto un piano didattico personalizzato che non prevedeva la ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Di Martino Abbracciavento: Accolto dai giudici del Tar Puglia il ricorso. Era stato presentato daidi uno studente frequentante unasecondaria di primo grado in provincia di Foggia:no impugnato la decisione dellascolastica chedi modificare l’orario dellapassando da sei a cinque giorni di lezione, dal lunedì a venerdì. Ad ottobre 2021 lascolasticacambiato l’orario scolastico, introducendo lae aumentando conseguentemente le ore di lezione giornaliera fino a raggiungere le 7 ore; per il ragazzo iscritto all’indirizzo digitale di musica, era stato predisposto un piano didattico personalizzato che non prevedeva la ...

