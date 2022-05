Serie BKT 38esima giornata il Crotone chiude la stagione con un’altra sconfitta casalinga contro il Parma (Di venerdì 6 maggio 2022) Crotone 0 Parma 1 Marcatori: Vazquez, Crotone (3-4-2-1): Festa, Nedelcearu (Canestrelli), Golemic, Cuomo, Calapai, Awua, Schiro’, Schnegg (Sala), Marras, Cangiano (Kargbo), Maric. All. Modesto Parma (3-4-1-2): Turk, Del Prato, Osorio (Valenti), Cobbaut , Coulibaly (Zagaritis), Juric (Tutino), Sohm, Oosterwolde (Rispoli), Vazquez, Inglese Bonny), Benedyczak. All. Iachini Arbitro: Andrea Colombo di Como Assistenti: Trincheri – Della Croce Quarto giudice a bordo campo: Dario Madonia di Palermo Var: Meraviglia – Avar: Colarossi Ammoniti: Coulibaly, Benedyczak, Osorio, Angoli: 5 a 3 per il Crotone Recupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 1.362 incasso euro 4.812,00 Fine di un campionato mai iniziato per il Crotone dal versante della competitività. Crotone e ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 6 maggio 2022)1 Marcatori: Vazquez,(3-4-2-1): Festa, Nedelcearu (Canestrelli), Golemic, Cuomo, Calapai, Awua, Schiro’, Schnegg (Sala), Marras, Cangiano (Kargbo), Maric. All. Modesto(3-4-1-2): Turk, Del Prato, Osorio (Valenti), Cobbaut , Coulibaly (Zagaritis), Juric (Tutino), Sohm, Oosterwolde (Rispoli), Vazquez, Inglese Bonny), Benedyczak. All. Iachini Arbitro: Andrea Colombo di Como Assistenti: Trincheri – Della Croce Quarto giudice a bordo campo: Dario Madonia di Palermo Var: Meraviglia – Avar: Colarossi Ammoniti: Coulibaly, Benedyczak, Osorio, Angoli: 5 a 3 per ilRecupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 1.362 incasso euro 4.812,00 Fine di un campionato mai iniziato per ildal versante della competitività.e ...

Advertising

pc_947 : RT @AndreaAAmato: #Ascoltitv 6 maggio 2022 altre opzioni: Lautaro, Criscito, Serie BKT, F1 da Miami, Van der Poel in evidenza. Serie A? Con… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2022 altre opzioni: Lautaro, Criscito, Serie BKT, F1 da Miami, Van der Poel in evidenza. Serie… - PISAinVIDEO : Serie BKT: griglia playoff con date e orari | Il Pisa entra in gioco in semifinale - PISAinVIDEO : Serie BKT: risultati e verdetti dopo l’ultima giornata di campionato - emabrue : Ascolti tv 6 maggio 2022 altre opzioni: Lautaro, Criscito, Serie BKT, F1 da Miami, Van der Poel in evidenza. Serie… -