Serie B | il Monza scivola quarto Miracolo Vicenza | passa ad Alessandria e va agli spareggi salvezza

Advertising

gippu1 : Il ping-pong tra #GenoaJuventus e tutta la serie B è reso ancora più affascinante dal fatto che il presidente del G… - Agenzia_Italia : ?? Il #Monza si gioca la serie A, la sfida di Berlusconi e Galliani _ I due potrebbero tornare nel più importante c… - ilpost : Lecce e Cremonese giocheranno in Serie A, Pisa e Monza dovranno passare per i playoff - Gior1986 : RT @Agenzia_Ansa: Calcio: promozione diretta in Serie A per il Lecce e per la Cremonese, il Monza va ai playoff #ANSA - PerugiaToday : Calcio serie B, al Perugia riesce l'impresa! Monza battuto 1-0 e playoff conquistati -

Promozione diretta inA per il Lecce e per la Cremonese. Il- sconfitto in casa del Perugia - va ai playoff. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato diB. Con i brianzoli ai playoff ...Promozione diretta inA per il Lecce e per la Cremonese. Il- sconfitto in casa del Perugia - va ai playoff. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato diB. Con i brianzoli ai playoff ...Ecco tutti i risultati della trentottesima giornata di Serie B 2021/22 e la classifica finale. Scivolone all'ultimo per il Monza, retrocede l'Alessandria.Promozione diretta in serie A per il Lecce e per la Cremonese. Il Monza - sconfitto in casa del Perugia -va ai playoff. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato di serie B. Con i ...