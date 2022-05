Serie A:Milano a Verona, E'"2" per il 55% degli scommettitori. Salernitana-Cagliari, quote in bilico all'Arechi (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - Rossoneri avanti a 1,73 nella trasferta decisiva per lo scudetto, lo sgambetto di Tudor vale 4,30. Granata in leggero vantaggio per lo spareggio-salvezza, il colpo di Agostini si gioca a 2,94 Roma, 6 maggio 2022 – La squadra in corsa per uno scudetto a sorpresa contro la rivelazione del campionato. Va in scena al Bentegodi la nuova sfida cruciale per le sorti del campionato, con il Milan prevedibilmente favorito dai betting analyst, contro un Verona che ha perso una sola volta (contro l'Inter) nelle ultime sei giornate. In quota il vantaggio dei rossoneri e? comunque netto, con il «2» offerto a 1,73 su Planetwin365 e scelto nel 55% delle scommesse. Risale a dicembre 2017 il successo piu? recente dei gialloblu? sui rossoneri, un colpo che stavolta pagherebbe 4,30 e porterebbe la squadra di Tudor al record di punti ottenuti in Serie A; per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - Rossoneri avanti a 1,73 nella trasferta decisiva per lo scudetto, lo sgambetto di Tudor vale 4,30. Granata in leggero vantaggio per lo spareggio-salvezza, il colpo di Agostini si gioca a 2,94 Roma, 6 maggio 2022 – La squadra in corsa per uno scudetto a sorpresa contro la rivelazione del campionato. Va in scena al Bentegodi la nuova sfida cruciale per le sorti del campionato, con il Milan prevedibilmente favorito dai betting analyst, contro unche ha perso una sola volta (contro l'Inter) nelle ultime sei giornate. In quota il vantaggio dei rossoneri e? comunque netto, con il «2» offerto a 1,73 su Planetwin365 e scelto nel 55% delle scommesse. Risale a dicembre 2017 il successo piu? recente dei gialloblu? sui rossoneri, un colpo che stavolta pagherebbe 4,30 e porterebbe la squadra di Tudor al record di punti ottenuti inA; per ...

