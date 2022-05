Serie A, c’è Inter-Empoli: le formazioni ufficiali (Di venerdì 6 maggio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter ed Empoli, match della diciassettesima giornata della Seria A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi ed Aurelio Andreazzoli, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 33 ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Ledi, match della trentaseiesima giornata dellaA 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campoed, match della diciassettesima giornata della Seria A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi ed Aurelio Andreazzoli, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 33 ...

