Serie A | Casini | “Impensabile che debba essere il calcio a risolvere il problema razzismo”

Advertising

PotereaiSith : RT @sportface2016: #SerieA, #Casini: 'Impensabile che solo il calcio debba risolvere il problema del razzismo. Negli ultimi 15 anni si è fa… - sportface2016 : #SerieA, #Casini: 'Impensabile che solo il calcio debba risolvere il problema del razzismo. Negli ultimi 15 anni si… - junews24com : Casini: «Auspico un'unica Lega maschile e femminile» - - duncanismo_ : @testadecasso @SerieA @lorenzo_casini @VVezzali giocassero tutte le partite di domenica alle 15, la serie A entro 3… - loZibbo : @SerieA @lorenzo_casini @VVezzali Se poi non proponeste questo spettacolo mediocre, con stadi fatiscent e arbitragg… -

: "Auspico un'unica Lega che inglobi maschile e femminile". Le dichiarazioni del presidente della LegaA Il presidente della LegaA Lorenzoha parlato in occasione della presentazione evento 'Integration Heroes Match'. RAZZISMO - "Stiamo migliorando ma la situazione non è ancora positiva. Come è stata in altri Paesi ...Alla conferenza, oltre a Eto'o, presenti tra gli altri anche Lorenzo, numero uno della LegaA, e Bruno Cerella, campione del basket e fondatore di Slums Dunk. A moderare l'incontro la ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha risposto a una domanda sulle società ostaggio dei tifosi. Casini ha quindi ribadito l’importanza della campagna ‘Keep racism out’ della Lega, giusto a ...Casini parla anche del passaggio del calcio femminile al professionismo. "Tutti i report mostrano che siamo indietro in temi come la parità di genere. La Federcalcio ha fatto un lavoro eccezionale e ...