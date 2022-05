"Se l'esercito russo continua così...": Luttwak ribalta il quadro, ecco perché l'Italia è in pericolo (Di venerdì 6 maggio 2022) A fare il punto sul conflitto in Ucraina ci pensa Edward Luttwak. Siamo a Dritto e Rovescio, su Rete 4, il regno di Paolo Del Debbio, dove il politologo dice la sua sulla situazione in atto. Luttwak rilancia una teoria a lui cara, più volte sostenuta in queste settimane: serve una sorta di plebiscito in Donbass per consegnare le regioni a Vladimir Putin e farla finita con questa guerra. "I fatti sono che il negoziato continua e la proposta vincente è che ci saranno plebisciti nelle due oblast sotto controllo internazionale, neutro, come ci furono dopo il trattato di Versailles in sei-sette posti in Europa", premette. I due oblast sono le regioni di Donetsk e Lugansk, ossia il Donbass. "Serve la certificazione di chi è eleggibile. Con questi plebisciti, Putin può dire ai russi che lui ha vinto il diritto di espressione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) A fare il punto sul conflitto in Ucraina ci pensa Edward. Siamo a Dritto e Rovescio, su Rete 4, il regno di Paolo Del Debbio, dove il politologo dice la sua sulla situazione in atto.rilancia una teoria a lui cara, più volte sostenuta in queste settimane: serve una sorta di plebiscito in Donbass per consegnare le regioni a Vladimir Putin e farla finita con questa guerra. "I fatti sono che il negoziatoe la proposta vincente è che ci saranno plebisciti nelle due oblast sotto controllo internazionale, neutro, come ci furono dopo il trattato di Versailles in sei-sette posti in Europa", premette. I due oblast sono le regioni di Donetsk e Lugansk, ossia il Donbass. "Serve la certificazione di chi è eleggibile. Con questi plebisciti, Putin può dire ai russi che lui ha vinto il diritto di espressione della ...

