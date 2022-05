Se il bavaglio alla stampa fa breccia anche nei «liberi» Usa: Biden attacca il NY Times (Di venerdì 6 maggio 2022) Washington, abbiamo un problema. Dallo spazio, infatti, le minacce sembrano spostarsi sulla terra, per la precisione nientemeno che nella culla della libertà, gli Stati Uniti, e nei confronti di una libertà primaria come quella della stampa. Una minaccia che per di più giunge per mano, o meglio per bocca, del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, guidata da quel democratico di lungo corso che è Joe Biden. «Irresponsabile»: così, infatti, il Consiglio ha definito il comportamento del New York Times, reo di aver pubblicato un articolo che ha portato a conoscenza dell'opinione pubblica l'aiuto che l'intelligence americana avrebbe fornito all'Ucraina per l'uccisione di generali russi. Nel condannare questo comportamento, la portavoce del Consiglio ha aggiunto che gli Stati Uniti forniscono si informazioni sul campo, ma ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Washington, abbiamo un problema. Dallo spazio, infatti, le minacce sembrano spostarsi sulla terra, per la precisione nientemeno che nella culla della libertà, gli Stati Uniti, e nei confronti di una libertà primaria come quella della. Una minaccia che per di più giunge per mano, o meglio per bocca, del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, guidata da quel democratico di lungo corso che è Joe. «Irresponsabile»: così, infatti, il Consiglio ha definito il comportamento del New York, reo di aver pubblicato un articolo che ha portato a conoscenza dell'opinione pubblica l'aiuto che l'intelligence americana avrebbe fornito all'Ucraina per l'uccisione di generali russi. Nel condannare questo comportamento, la portavoce del Consiglio ha aggiunto che gli Stati Uniti forniscono si informazioni sul campo, ma ...

Advertising

MauroBeltramo : RT @tempoweb: Se il bavaglio alla stampa fa breccia anche nei «liberi» #Usa: #Biden attacca il #NYTimes #guerra #russia #ucraina #6maggio #… - tempoweb : Se il bavaglio alla stampa fa breccia anche nei «liberi» #Usa: #Biden attacca il #NYTimes #guerra #russia #ucraina… - biondi_danilo : @msn_italia Fermate lo scemo di Washington e sostituitelo con la Harris, prima che faccia qualche casino irreparabi… - francesco24031 : @SaverioMascaro @a_meluzzi Ai supermercati i mascherati ti cedono il posto in prima fila alla cassa se vedono uno… - Thecatladyscor1 : Dai però Sciacalli un bavaglio alla Helena lo potevate mettere almeno per un ptetta non sentivamo le lamentele ?? #pechinoexpress -