Scuola Navale Militare Morosini | a Venezia celebrazioni per i 60 anni

Si terrà domani, sabato 7 maggio 2022, la celebrazione del 60esimo anniversario dell'istituzione della Scuola Navale Militare Francesco Morosini e il Giuramento Solenne di 168 allievi dei tre corsi della Scuola: si tratta del corso Astraios, il corso Centaurus e il corso Meithras. I festeggiamenti avranno luogo in Piazza San Marco, a Venezia, dove presenzieranno alcune delle più alte cariche civili e militari. Scuola Navale Militare Morosini, tante le generazioni formate Per i festeggiamenti del 60esimo anniversario della Scuola Navale, la cui ricorrenza è stata posticipata a quest'anno a causa delle restrizioni dovute alla crisi pandemica, saranno ...

