Sconcerti: “Quando parliamo di allenatori pensiamo solo ai titoli e non magari anche al cambiamento che hanno portato” (Di venerdì 6 maggio 2022) Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio. Questo il giudizio di Mario Sconcerti, il quale ha parlato di Allegri, delle valutazioni che vengono fatte sugli allenatori. Inoltre, ha commentato la situazione in casa Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla situazione Lazio che ne pensa? “Io non so quale sia il programma della Lazio ma sinceramente non capisco questa grandissima polemica sulla situazione contrattuale. Quasi tutti hanno calciatori in scadenza, su venticinque calciatori è normale che ce ne siano almeno cinque in scadenza. Milinkovic ci può stare abbia voglia di cambiare aria e vendendolo puoi comunque comprare per più ruoli. Mi sembra che la Lazio anzi abbia una situazione interessante. La trovo una situazione normale, soprattutto in una società non più ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio. Questo il giudizio di Mario, il quale ha parlato di Allegri, delle valutazioni che vengono fatte sugli. Inoltre, ha commentato la situazione in casa Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla situazione Lazio che ne pensa? “Io non so quale sia il programma della Lazio ma sinceramente non capisco questa grandissima polemica sulla situazione contrattuale. Quasi tutticalciatori in scadenza, su venticinque calciatori è normale che ce ne siano almeno cinque in scadenza. Milinkovic ci può stare abbia voglia di cambiare aria e vendendolo puoi comunque comprare per più ruoli. Mi sembra che la Lazio anzi abbia una situazione interessante. La trovo una situazione normale, soprattutto in una società non più ...

Advertising

1987_Lorenza : RT @dorinileonardo: Da quando Sconcerti scrisse che l'#Atalanta è la squadra italiana 'più internazionale', praticamente non si è più ritro… - juvemyheart : RT @dorinileonardo: Da quando Sconcerti scrisse che l'#Atalanta è la squadra italiana 'più internazionale', praticamente non si è più ritro… - EMIGOAL : RT @dorinileonardo: Da quando Sconcerti scrisse che l'#Atalanta è la squadra italiana 'più internazionale', praticamente non si è più ritro… - mcrisj01 : RT @dorinileonardo: Da quando Sconcerti scrisse che l'#Atalanta è la squadra italiana 'più internazionale', praticamente non si è più ritro… - CasariniR : RT @dorinileonardo: Da quando Sconcerti scrisse che l'#Atalanta è la squadra italiana 'più internazionale', praticamente non si è più ritro… -