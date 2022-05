Scirocco e incendi a Monreale | brucia Pensabene

Advertising

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Il rogo sta minac… - RaiNews : Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia municipale e operai del Comune #incendi… - _mrbyte : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Ultimi focolai nelle montagne e danni causati da raffiche di vento, notte difficile nel palermitano - ht… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ultimi focolai nelle montagne e danni causati da raffiche di vento, notte difficile nel palermita… - himeralive : Il forte vento di scirocco che soffia da ieri nei comuni della provincia di Palermo ha provocato numeri incendi. Da… -

Gli interventi a Palermo Il forte vento diha anche spezzato un albero nella centralissima ... Fuoco e paura nel Trapanese Nella giornata di ieri gliai sono invece verificati sulla ...Numerosi anche i danni causati dal forte vento di: alla fine sono stati 38 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti sulle auto e che hanno invaso la sede stradale. ...Il vento di scirocco in serata, infatti ... Tante le polemiche da parte dei residenti che attaccano gli incendiari. L’incendio è stato visibile da tante parti della provincia, ed ha creato paura ed ...Non è ancora estate, ma è già una stagione di fuoco. Mentre la Regione ha predisposto la macchina della prevenzione mettendo in campo più uomini e mezzi per contrastare gli incendi boschivi, ...