Save the Children, il 42,6% delle mamme italiane non è occupata. Al Sud la percentuale sale al 62,6% – Il report (Di venerdì 6 maggio 2022) Solo il 57,4% delle mamme tra i 25 e i 54 anni ha un impiego, contro l'87,4 dei papà. Il 39,2% di quelle che hanno due figli o più ha un contratto part-time. A diffondere il nuovo rapporto, dal titolo "Le Equilibriste", è Save the Children. Nel documento si legge anche che nel primo trimestre del 2021, solo un contratto a tempo indeterminato su 10 è stato attivato per assumere una donna. L'organizzazione definisce la fotografia della situazione un «quadro critico». Le madri lasciano il lavoro per prendersi cura dei figli Nel 2020, le dimissioni volontarie di genitori di bambini da zero a tre anni sono state oltre 42 mila, ma di queste, il 77,4% erano donne. La motivazione segnalata è stata quasi sempre la stessa, l'impossibilità di conciliare la cura dei figli con la vita lavorativa. Il rapporto continua, ...

