Sanzioni contro la Russia, Unione Europea ancora lontana da un accordo sul sesto pacchetto: i nodi da sciogliere (Di venerdì 6 maggio 2022) L’accordo sul sesto pacchetto di Sanzioni contro la Russia sembra ancora lontano. La Commissione Europea intende introdurre un embargo graduale relativo all’importazione di gas e petrolio dalla Russia, ma alcuni Stati membri mostrano alcune resistenze. sesto pacchetto di Sanzioni contro la Russia, l’Europa apre alla possibilità di deroghe per alcuni Paesi Si torna a discutere del sesto pacchetto di Sanzioni contro la Russia. I capi delegazione dei Paesi dell’Unione Europea si sono riuniti nella giornata di oggi nel Comitato dei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) L’suldilasembralontano. La Commissioneintende introdurre un embargo graduale relativo all’importazione di gas e petrolio dalla, ma alcuni Stati membri mostrano alcune resistenze.dila, l’Europa apre alla possibilità di deroghe per alcuni Paesi Si torna a discutere deldila. I capi delegazione dei Paesi dell’si sono riuniti nella giornata di oggi nel Comitato dei ...

