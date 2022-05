Sanzioni alla Russia, il ministro Franco congela lo yacht Scheherazade: sarebbe di proprietà di un oligarca vicino a Putin (Di venerdì 6 maggio 2022) Il ministro Daniele Franco blocca la possibile fuga dall’Italia dello Scheherazade, il super yacht di 140 metri e del valore di 700 milioni di dollari, di presunta proprietà di un oligarca vicino al presidente russo Vladimir Putin, o dello Zar stesso. Il titolare del Mef lo ha congelato con un apposito decreto firmato oggi, 6 maggio, dopo la conclusione delle indagini condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato la presenza di «significativi collegamenti economici e di affari con soggetti di spicco del governo russo e con altri soggetti sottoposti alle Sanzioni dall’Unione europea». Il panfilo, battente bandiera delle Isole Cayman e ormeggiato a Marina di Carrara, ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) IlDanieleblocca la possibile fuga dall’Italia dello, il superdi 140 metri e del valore di 700 milioni di dollari, di presuntadi unal presidente russo Vladimir, o dello Zar stesso. Il titolare del Mef lo hato con un apposito decreto firmato oggi, 6 maggio, dopo la conclusione delle indagini condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato la presenza di «significativi collegamenti economici e di affari con soggetti di spicco del governo russo e con altri soggetti sottoposti alledall’Unione europea». Il panfilo, battente bandiera delle Isole Cayman e ormeggiato a Marina di Carrara, ...

