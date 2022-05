Santa Flavia, 7 maggio 2022: frasi e immagini di auguri di buon onomastico per Whatsapp e Facebook (Di venerdì 6 maggio 2022) Tanti auguri Flavia: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 7 maggio 2022, in cui si ricorda Santa Flavia Domitilla, nipote dell’imperatore romano Vespasiano e di Flavia Domitilla maggiore e figlia di Flavia Domitilla minore. È venerata dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa greco-ortodossa, come vergine e martire. Ecco frasi e immagini da poter L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Tanti: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 7, in cui si ricordaDomitilla, nipote dell’imperatore romano Vespasiano e diDomitillare e figlia diDomitilla minore. È venerata dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa greco-ortodossa, come vergine e martire. Eccoda poter L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

