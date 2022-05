Sanità nel caos, la disavventura della prof Salvatore (Di venerdì 6 maggio 2022) Sanità campana sempre nell’occhio del ciclone. Questa volta a vivere una brutta disavventura è la professoressa Daniela Salvatore. Persona molto conosciuta a Napoli, già preside dell’Istituto Palizzi, docente del liceo europeo del Convitto, promotrice di iniziative di rilevanza storica come il recupero dell’orologio borbonico “Equazione del tempo”. E’ lei stessa a raccontare a ildenaro.it cosa è successo. “Ero cosi contenta che mi avessero ricoverata in un ospedale per fare accertamenti sulla mia strana patologia che quando ho appreso, il terzo giorno, che mi avevano dimessa, allora sì che ho dato di matto”, ricorda. “Un tanto giovane quanto inesperto dermatologo ha attribuito le mie lesioni sulle gambe ad uno stato psicologicamente labile. ‘Patomimia cutanea’, quel genere di diagnosi che fanno i dermatologi quando non ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022)campana sempre nell’occhio del ciclone. Questa volta a vivere una bruttaè laessoressa Daniela. Persona molto conosciuta a Napoli, già preside dell’Istituto Palizzi, docente del liceo europeo del Convitto, promotrice di iniziative di rilevanza storica come il recupero dell’orologio borbonico “Equazione del tempo”. E’ lei stessa a raccontare a ildenaro.it cosa è successo. “Ero cosi contenta che mi avessero ricoverata in un ospedale per fare accertamenti sulla mia strana patologia che quando ho appreso, il terzo giorno, che mi avevano dimessa, allora sì che ho dato di matto”, ricorda. “Un tanto giovane quanto inesperto dermatologo ha attribuito le mie lesioni sulle gambe ad uno stato psicologicamente labile. ‘Patomimia cutanea’, quel genere di diagnosi che fanno i dermatologi quando non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le mascherine nei luoghi di lavoro saranno solo raccomandate, sia nel pubblico che nel privato, esclusi i luoghi d… - AttilioGugiatti : @Cartabellotta Oddio, nominare un liberale ministro della sanità nel 1979 dopo che i liberali avevano votato contro… - MOTORESANITA : Susanna Zardo, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 3 Serenissima 'Nel trattamento per via inal… - giuseppeaufiero : @an_paci Ma quando mai! Nel DEF 2022 non è previsto alcun taglio a sanità e scuola. L'aumento fino al 2% del PIL D… - NonnaMaria15 : RT @hystrionico1984: Se lo stato ci tenesse veramente alla mia salute intanto invece di tagliare la sanità aumenterebbe il budget non mi fa… -