Sangiovanni è uscito il nuovo singolo inedito | I dettagli 

Sangiovanni torna con "SCOSSA", il nuovo singolo inedito in radio e in digitale da venerdì 6 maggio. Il brano è nella stagione finale di "Summertime", la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – ora disponibile su Netflix. In uno degli episodi Sangiovanni recita nella parte di se stesso, interpretando "scossa" in un suo concerto estivo, in un locale all'aperto sulla riviera romagnola. "SCOSSA" è disponibile in digitale nell'album CADERE VOLARE, uscito per Sugar l'8 aprile e anticipato dal singolo doppio platino "farfalle", presentato a Sanremo2022.

