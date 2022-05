San Giuliano, 274 cipressi di Leyland a rischio, il Comune pare intenzionato ad accogliere le indicazioni del perito, per un taglio indiscriminato (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Comitato Cascina Selmo incarica un altro agronomo che giunge a conclusioni diametralmente opposte: con la manutenzione possono essere salvati Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Comitato Cascina Selmo incarica un altro agronomo che giunge a conclusioni diametralmente opposte: con la manutenzione possono essere salvati

