Salvini canta vittoria sullo stop all’aumento delle tasse | Letta gli ricorda che si sapeva già da mesi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopodi mediazioni e urla in Commissione Finanze, alla fine si è raggiunta l’intesa sul catasto. È servita una riunione del centrodestra di governo e un ultimo faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il segretario leghista Matteoper sciogliere gli ultimi nodi della delega fiscale. L’arrivo del provvedimento in aula il 9 maggio si fa così molto meno preoccupante per la tenuta dell’esecutivo. Il centrodestra festeggia, a Palazzo Chigi si parla di «incontro costruttivo». Ma il segretario del Pd Enricoironizza: «Noi già lomofa, che non ci sarebbero state nuovelo ha scoperto oggi». In un colloquio con il Corriere,ovviamente la vede diversamente e brinda alla: «Abbiamo ...