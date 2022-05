"Salvini agli Interni, Crosetto premier. E la Meloni...". Vittorio Sgarbi: ecco il prossimo governo di centrodestra (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel centrodestra il clima torna sereno. Almeno stando a quanto rivelato da Vittorio Sgarbi che si dice fiducioso. "La situazione è nettamente migliorata, a parte la situazione specifica di Verona dove c'è l'ex leghista Tosi, in alleanza asimmetrica con Forza Italia. La strada si è aperta e anche chiusa positivamente a Palermo, e sappiamo bene che ormai la Sicilia è un vero test nazionale". In attesa del vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, il critico d'arte nonché deputato del Gruppo Misto ricorda ad Affaritalini.it quanto da poco accaduto a Palermo, dove c'è stata quella che definisce "una sceneggiata". Nel comune siciliano gli azzurri appoggiavano Francesco Casio insieme al Carroccio, contrapponendosi all'idea di Fratelli d'Italia di ricandidare il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Nelil clima torna sereno. Almeno stando a quanto rivelato dache si dice fiducioso. "La situazione è nettamente migliorata, a parte la situazione specifica di Verona dove c'è l'ex leghista Tosi, in alleanza asimmetrica con Forza Italia. La strada si è aperta e anche chiusa positivamente a Palermo, e sappiamo bene che ormai la Sicilia è un vero test nazionale". In attesa del vertice tra Matteo, Giorgiae Silvio Berlusconi, il critico d'arte nonché deputato del Gruppo Misto ricorda ad Affaritalini.it quanto da poco accaduto a Palermo, dove c'è stata quella che definisce "una sceneggiata". Nel comune siciliano gli azzurri appoggiavano Francesco Casio insieme al Carroccio, contrapponendosi all'idea di Fratelli d'Italia di ricandidare il presidente ...

Advertising

NaremFox : RT @strange_days_82: Orsini : Putin ha ragione, l'EU sono dei burattini in mano agli USA. 1/2 #cartabianca #Orsini #Salvini #Putin #Zelens… - pary1977 : RT @Masssimilianoo: Per #Salvini una Colt 45 per sparare ad un ladro che ti entra in casa va bene, però guai se la dai agli ucraini che sta… - Massimo85426130 : RT @strange_days_82: Orsini : Putin ha ragione, l'EU sono dei burattini in mano agli USA. 1/2 #cartabianca #Orsini #Salvini #Putin #Zelens… - Anto31290 : RT @strange_days_82: Orsini : Putin ha ragione, l'EU sono dei burattini in mano agli USA. 1/2 #cartabianca #Orsini #Salvini #Putin #Zelens… - Felix_il_gatto : RT @strange_days_82: Orsini : Putin ha ragione, l'EU sono dei burattini in mano agli USA. 1/2 #cartabianca #Orsini #Salvini #Putin #Zelens… -