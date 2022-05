“Salvini accetterà Meloni premier” Dentro al centrodestra torna la pace

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nelil sereno. In attesa dell'incontro tra i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è Vittorio Sgarbi, deputato intervistato da Affari Italiani, a fare il punto della situazione, sottolineando la compattezza ritrovata dopo tante scintille: “La situazione è nettamente migliorata, a parte la situazione specifica di Verona dove c'è l'ex leghista Tosi, in alleanza asimmetrica con Forza Italia. La strada si è aperta e anche chiusa positivamente a Palermo, e sappiamo bene che ormai la Sicilia è un vero test nazionale. A Palermo c'era stata la sceneggiata di Forza Italia che appoggiava Cascio insieme alla Lega e la contrapposizione del Carroccio a Musumeci. Abbiamo alla fine trovato insieme un punto di incontro su Lagalla. Importante svolta e segnale positivo per la ricomposizione della coalizione anche a livello nazionale". ...