"Salsiccia offesa". Retroscena: la mossa di Volodymyr Zelensky per "salvarsi" in Germania (Di venerdì 6 maggio 2022) Non si sa se la telefonata sia avvenuta grazie o a dispetto dei servigi dell'ambasciatore dell'Ucraina in Germania, quell'Andrjj Melnyik che pochi giorni fa ha invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a non fare troppo l'offeso se il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier era stato invitato ad aprile a non visitare Kiev in quanto considerato troppo filo russo. Scholz non faccia «la Salsiccia offesa» aveva twittato Melnyk aggiungendo una punta di perfidia: «Qua non siamo all'asilo: si tratta della più brutale guerra di sterminio dall'invasione nazista dell'Ucraina». Sta di fatto che giovedì il presidente Steinmeier ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino Voldymyr Zelensky. È stato lo stesso Zelensky a darne notizia descrivendo lo scambio «costruttivo e importante, e l'ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Non si sa se la telefonata sia avvenuta grazie o a dispetto dei servigi dell'ambasciatore dell'Ucraina in, quell'Andrjj Melnyik che pochi giorni fa ha invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a non fare troppo l'offeso se il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier era stato invitato ad aprile a non visitare Kiev in quanto considerato troppo filo russo. Scholz non faccia «la» aveva twittato Melnyk aggiungendo una punta di perfidia: «Qua non siamo all'asilo: si tratta della più brutale guerra di sterminio dall'invasione nazista dell'Ucraina». Sta di fatto che giovedì il presidente Steinmeier ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino Voldymyr. È stato lo stessoa darne notizia descrivendo lo scambio «costruttivo e importante, e l'ho ...

extramartorio : oggi il mio cagnolino mi ha offerto un tramezzino con la salsiccia dentro ???? #tuttobuono #offesa - BluDiChina : @bordoni_russia com'è finita poi con la “salsiccia offesa”? I tedeschi hanno espulso, vivaddio, il cosiddetto ambasciatore ucraino? - MassimoFlumeri : RT @Guido44895392: Il parlamento tedesco ha chiesto l'espulsione dell'ambasciatore ucraino dalla Germania. 'Chiunque non espelle il sosteni… - EnricoCEngelma1 : RT @Guido44895392: Il parlamento tedesco ha chiesto l'espulsione dell'ambasciatore ucraino dalla Germania. 'Chiunque non espelle il sosteni… - Emanuele676 : @GenCar5 A parte la risata per l'ambasciatore che chiama il cancelliere 'salsiccia offesa', che c'entra il nazismo? ?? -