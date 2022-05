Salone Nautico Venezia, 30mila mq espositivi per la terza edizione (Di venerdì 6 maggio 2022) Conto alla rovescia per la terza edizione del Salone Nautico Venezia, in programma dal 28 maggio al 5 giugno 2022. Confermata anche per quest’anno la splendida location dell’Arsenale di Venezia, antico cuore pulsante della marineria della Serenissima, che gode di un bacino acqueo di 50.000 mq, oltre 1000 metri lineari di pontili per circa 30.000 mq di spazi espositivi esterni, e padiglioni coperti per circa 5.000 mq complessivi. Salone Nautico Venezia, l’offerta espositiva L’offerta espositiva include i grandi gruppi del settore, che hanno tutti confermato la loro presenza: oltre ad Azimut Benetti, Beneteau e Ferretti Group, già presenti nella seconda edizione, ci sara’ il debutto di Sanlorenzo e ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 6 maggio 2022) Conto alla rovescia per ladel, in programma dal 28 maggio al 5 giugno 2022. Confermata anche per quest’anno la splendida location dell’Arsenale di, antico cuore pulsante della marineria della Serenissima, che gode di un bacino acqueo di 50.000 mq, oltre 1000 metri lineari di pontili per circa 30.000 mq di spaziesterni, e padiglioni coperti per circa 5.000 mq complessivi., l’offerta espositiva L’offerta espositiva include i grandi gruppi del settore, che hanno tutti confermato la loro presenza: oltre ad Azimut Benetti, Beneteau e Ferretti Group, già presenti nella seconda, ci sara’ il debutto di Sanlorenzo e ...

Advertising

ShareMySea_IT : Ingemar per Venezia: Salone Nautico e molto altro per migliorare il layout della città - VelaVeneta : Ingemar per Venezia: Salone Nautico e molto altro - Gazzettino : #salone nautico, tutto pronto per la terza edizione: 240 yacht, eventi su 30.000 mq all'aperto - SaloneVenezia : 'Arcadia Yachts, insieme a Blu Yachts, Brand Representative per l’Adriatico, ha scelto di essere tra i protagonisti… - NauticaReport : Arcadia Yachts debutta al Salone nautico di Venezia con Sherpa 80 XL -