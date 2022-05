Salernitana-Cagliari: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Gara valida per la 36esima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22. A tre turni dal termine per le due squadre è giunta l’ora della verità. I granata, reduci da 4 vittorie e 1 pareggio, hanno cambiato marcia ed ora quel sogno salvezza che fino a un mese fa sembrava impossibile, può diventare realtà. In questo momento hanno un punto di vantaggio sui sardi che, invece, hanno collezionato 7 sconfitte consecutive che hanno portato all’esonero di Mazzarri. Chi vince, quindi, potrebbe scacciare l’incubo retrocessione. Salernitana-Cagliari si giocherà domenica 8 maggio alle ore 18 presso lo stadio Arechi. Salernitana-Cagliari: quali saranno le scelte tecniche? Il tecnico dei granata, Davide Nicola, dovrebbe rimanere ancora fedele al 3-5-2: Sepe in porta, la linea difensiva sarà ancora composta da Gyomber, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022) Gara valida per la 36esima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22. A tre turni dal termine per le due squadre è giunta l’ora della verità. I granata, reduci da 4 vittorie e 1 pareggio, hanno cambiato marcia ed ora quel sogno salvezza che fino a un mese fa sembrava impossibile, può diventare realtà. In questo momento hanno un punto di vantaggio sui sardi che, invece, hanno collezionato 7 sconfitte consecutive che hanno portato all’esonero di Mazzarri. Chi vince, quindi, potrebbe scacciare l’incubo retrocessione.si giocherà domenica 8 maggio alle ore 18 presso lo stadio Arechi.: quali saranno le scelte tecniche? Il tecnico dei granata, Davide Nicola, dovrebbe rimanere ancora fedele al 3-5-2: Sepe in porta, la linea difensiva sarà ancora composta da Gyomber, ...

Advertising

EnricoTurcato : Davide #Nicola ha raccolto la #Salernitana all’ultimissimo posto e a 3 giornate dalla fine l’ha portata in zona sal… - fanpage : Il goal di Bonazzoli e l'urlo di Verdi: la Salernitana ora può centrare la salvezza! - cassapronostici : Pronostico Salernitana – Cagliari: match decisivo in chiave salvezza - corrmezzogiorno : #Napoli Salernitana, 2-1 al Venezia e Cagliari superato Ora è quart’ultima - BARBADILL0 : @PierangeloRiga1 Oppure potrebbe forse incidere di più la non contemporaneità delle gare? Esempio: se la Salernit… -