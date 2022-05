‘Sala’ e ‘Torre’ un’unica scuola, Mastella: “Dal Miur 15milioni per un progetto avveniristico” (FOTO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Mi scuso per il poco tempo di preavviso con cui è stata convocata la conferenza stampa ma soltanto nella tarda serata di ieri dal Ministero mi è stata comunicata questa bella e importante notizia”. E’ un Clemente Mastella raggiante quello che dalla sala consiliare di palazzo Mosti annuncia l’avvenuto finanziamento del progetto che darà nuova vita alle scuole ‘Nicola Sala’ e ‘Federico Torre’. Più nello specifico, l’intervento prevede la demolizione dei due edifici e la ricostruzione di un unico plesso scolastico composto da due blocchi adiacenti ma sismicamente giuntati. Per farlo, il Comune di Benevento potrà contare sui 15.173.000 di euro assegnati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito di una delle misure del Pnrr. “E’ un qualcosa di straordinario, nessun altro capoluogo d’Italia ha ottenuto un finanziamento così ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Mi scuso per il poco tempo di preavviso con cui è stata convocata la conferenza stampa ma soltanto nella tarda serata di ieri dal Ministero mi è stata comunicata questa bella e importante notizia”. E’ un Clementeraggiante quello che dalla sala consiliare di palazzo Mosti annuncia l’avvenuto finanziamento delche darà nuova vita alle scuole ‘Nicola Sala’ e ‘Federico Torre’. Più nello specifico, l’intervento prevede la demolizione dei due edifici e la ricostruzione di un unico plesso scolastico composto da due blocchi adiacenti ma sismicamente giuntati. Per farlo, il Comune di Benevento potrà contare sui 15.173.000 di euro assegnati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito di una delle misure del Pnrr. “E’ un qualcosa di straordinario, nessun altro capoluogo d’Italia ha ottenuto un finanziamento così ...

