Russi e americani all’ombra del Vesuvio nel ‘43 | al Politeama Il Muro di Napoli con Savoia e Ferreri

In una Napoli provata dalle Quattro Giornate irrompono anche i Russi pronti ad alzare un Muro che la divida in due. Debutta al Teatro Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80) lo spettacolo "Il Muro di Napoli" con Gigi Savoia e Gianni Ferreri, in anteprima giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21. Tratto dal romanzo omonimo di Giovanni Calvino e Giovanni Parisi, edito da Homo Scrivens. Adattamento e Regia di Roberto Pappalardo, la commedia è ambientata nel 1943 subito dopo la cacciata dei tedeschi e l'arrivo degli americani. Nella finzione scenica, sopraggiungono per l'appunto anche i Russi con la loro bizzarra idea. Dal diffondersi di questa notizia si susseguono situazioni comiche, grottesche, drammatiche, ...

