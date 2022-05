Rugby: Italia A ed Emergenti in tour quest’estate (Di venerdì 6 maggio 2022) Tornano in campo le due nazionali “minori” azzurre e quest’estate le due squadre (allenate da Alessandro Troncon in collaborazione con Andrea Marcato e Davide Giazzon) saranno in tour per tre sfide molto interessanti. A scendere per prima in campo la terza rappresentativa azzurra, con gli Emergenti che sabato 11 giugno giocheranno contro l’Olanda, attualmente al ventiseiesimo posto del ranking World Rugby, allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo. Un match interessante contro una nazionale più portata al Rugby 7s che al XV, ma un’avversaria che metterà alla prova i più giovani talenti azzurri. tour in Africa, invece, per l’Italia A, con la seconda nazionale azzurra che il 24 giugno affronterà a Stellenbosch la Namibia, avversari a dell’ItalRugby nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Tornano in campo le due nazionali “minori” azzurre ele due squadre (allenate da Alessandro Troncon in collaborazione con Andrea Marcato e Davide Giazzon) saranno inper tre sfide molto interessanti. A scendere per prima in campo la terza rappresentativa azzurra, con gliche sabato 11 giugno giocheranno contro l’Olanda, attualmente al ventiseiesimo posto del ranking World, allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo. Un match interessante contro una nazionale più portata al7s che al XV, ma un’avversaria che metterà alla prova i più giovani talenti azzurri.in Africa, invece, per l’A, con la seconda nazionale azzurra che il 24 giugno affronterà a Stellenbosch la Namibia, avversari a dell’Italnel ...

