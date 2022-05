Rugby femminile, Canada-Italia sarà il primo test match estivo in vista della Coppa del Mondo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Sei Nazioni 2022 di Rugby femminile ha visto l’Italia chiudere al quinto posto dopo aver vinto contro in casa contro la Scozia ed in trasferta contro il Galles negli ultimi due match del torneo: ora le azzurre sposteranno il mirino sul primo obiettivo della stagione per importanza, ovvero la Coppa del Mondo. In vista dell’appuntamento iridato le azzurre giocheranno diversi test match internazionali di avvicinamento, il primo dei quali è stato ufficializzato oggi e si disputerà domenica 24 luglio allo Starlight Stadium di Langford, in Canada, proprio contro le padrone di casa. Il match si ripeterà poi in Coppa del ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Sei Nazioni 2022 diha visto l’chiudere al quinto posto dopo aver vinto contro in casa contro la Scozia ed in trasferta contro il Galles negli ultimi duedel torneo: ora le azzurre sposteranno il mirino sulobiettivostagione per importanza, ovvero ladel. Indell’appuntamento iridato le azzurre giocheranno diversiinternazionali di avvicinamento, ildei quali è stato ufficializzato oggi e si disputerà domenica 24 luglio allo Starlight Stadium di Langford, in, proprio contro le padrone di casa. Ilsi ripeterà poi indel ...

