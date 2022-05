Ronaldo può restare al Manchester United nonostante l’Europa League: è una richiesta di ten Hag (Di venerdì 6 maggio 2022) Erik ten Hag vuole che Cristiano Ronaldo rimanga al Manchester United. Lo scrive il Telegraph. Il nuovo allenatore del club crede che sarebbe sciocco non trattenere il fuoriclasse portoghese, che ha ancora un anno di contratto e che ha comunque trascinato lo United con 24 gol in 37 partite in una stagione altrimenti estremamente deludente. Ronaldo, nonostante i 37 anni, è fisicamente integro. È nota la cura maniacale che ha del suo corpo e della sua forma fisica. Ed è uno dei primi giocatori con cui ten Hag ha intenzione di parlare al suo arrivo a Manchester. È uno di quelli da cui l’ex allenatore dell’Ajax intende partire, in un’estate che vedrà un certo via-vai nei pressi di Old Trafford: i contratti di Cavani, Pogba, Lingard e Mata scadono a giugno (e non saranno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Erik ten Hag vuole che Cristianorimanga al. Lo scrive il Telegraph. Il nuovo allenatore del club crede che sarebbe sciocco non trattenere il fuoriclasse portoghese, che ha ancora un anno di contratto e che ha comunque trascinato locon 24 gol in 37 partite in una stagione altrimenti estremamente deludente.i 37 anni, è fisicamente integro. È nota la cura maniacale che ha del suo corpo e della sua forma fisica. Ed è uno dei primi giocatori con cui ten Hag ha intenzione di parlare al suo arrivo a. È uno di quelli da cui l’ex allenatore dell’Ajax intende partire, in un’estate che vedrà un certo via-vai nei pressi di Old Trafford: i contratti di Cavani, Pogba, Lingard e Mata scadono a giugno (e non saranno ...

