Roma, sgombero nell'ex Penicillina (FOTO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono in corso in questi minuti le operazioni di sgombero dell'ex fabbrica Penicillina di via Tiburtina, che in realtà era già stata liberata nel 2018. Ora, dalle prime luci dell'alba, gli agenti della Polizia Locale e quelli di Stato sono al lavoro per sgomberare la zona. Blitz nell'ex Penicillina di via Tiburtina Sono diverse le pattuglie della Polizia Locale, Unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), Gssu ( Gruppo sicurezza sociale urbana) e IV Gruppo Tiburtino, coordinate dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, in collaborazione con personale della Polizia di Stato, che stanno provvedendo allo sgombero di un insediamento abusivo, l'ennesimo. Le operazioni sotto tutt'ora in corso. Al momento sono 20 le persone controllate, di cui 15 accompagnate presso gli uffici di Polizia per gli ...

