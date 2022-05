Roma, sgomberata di nuovo l’ex-fabbrica della Penicillina: dalla Raggi a Gualtieri nulla è cambiato (Di venerdì 6 maggio 2022) l’ex-fabbrica della Penicillina, in via Tiburtina 1040, a pochi passi dal quartiere San Basilio, a Roma, è stata sgomberata questa mattina su ordine del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, con un blitz delle forze dell’ordine fra cui la polizia di Roma capitale insieme all’Ama. Nell’insediamento abusivo abitavano circa 20 persone – tutti stranieri – che saranno ora identificate. Lo sgombero dell’ex-fabbrica della Penicillina, che rientra nella linea di azione portata avanti dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, di contrasto al degrado e ripristino della legalità, è stato deciso nel corso di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022), in via Tiburtina 1040, a pochi passi dal quartiere San Basilio, a, è stataquesta mattina su ordine del prefetto di, Matteo Piantedosi, con un blitz delle forze dell’ordine fra cui la polizia dicapitale insieme all’Ama. Nell’insediamento abusivo abitavano circa 20 persone – tutti stranieri – che saranno ora identificate. Lo sgombero del, che rientra nella linea di azione portata avanti dal prefetto di, Matteo Piantedosi, di contrasto al degrado e ripristinolegalità, è stato deciso nel corso di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ...

